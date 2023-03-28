Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Русский вратарь «Арсенала»: паспорт РФ открывает в РПЛ дополнительные возможности

Русский вратарь «Арсенала»: паспорт РФ открывает в РПЛ дополнительные возможности
Комментарии

Голкипер юношеской команды лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко высказался о возможном переходе в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Отметим, что Алексей родился в Англии, его отец — колумбиец, а мать — русская. На юношеском уровне он играл за сборные Англии и России, а потом дебютировал за молодёжку Колумбии.

«Если бы мне в ближайшие годы сделал предложение клуб уровня «Краснодара», согласился бы я на переход? На такой вопрос сложно ответить здесь и сейчас, потому что ситуация всегда меняется. Футбол непредсказуем. Такие решения придётся принимать в моменте. Конечно, русский язык и русский паспорт открывают дополнительные возможности», — приводит слова Алексея Рохаса Федорущенко Sport24.

Материалы по теме
Российские вратари потерялись в Европе. Кандидаты в сборную — безнадёжные запасные
Российские вратари потерялись в Европе. Кандидаты в сборную — безнадёжные запасные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023