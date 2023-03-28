Вячеслав Чанов: Акинфеев — лучший игрок ЦСКА. Но ставить памятник при жизни — лишнее

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на слова экс-футболиста армейцев Даниэла Карвальо, который предложил поставить памятник Игорю Акинфееву.

«Слова Карвальо немного утрированы, но я согласен с тем, что Акинфеев — лучший игрок ЦСКА. Игорь уже столько лет служит верой и правдой. Его уровень очень высокий. Ставить памятник при жизни — лишнее. Игорь же ещё живой. Нужно понимать, что Даниэл — человек с юмором.

Во все времена тех спортсменов, которые внесли вклад в развитие армейского клуба, отмечали на «Арене ЦСКА». Сейчас на «ВЭБ Арене» пока только картины и рисунки, но в дальнейшем можно там размещать и памятники», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.