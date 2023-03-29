Нико Ковач отказался возглавить «Тоттенхэм»
Поделиться
Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач отказался возглавить клуб АПЛ, сообщает WAZ Online.
«Тоттенхэм», отправивший в отставку Антонио Конте, обратился к «Вольфсбургу» с просьбой провести переговоры с тренером немецкого клуба Нико Ковачем.
Но переговоры так и не начались, потому что Ковач отверг вариант присоединиться к лондонскому клубу в пользу того, чтобы остаться в своей нынешней команде.
В текущем сезоне «Вольфсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков в 25 матчах.
Напомним, недавно лондонский клуб уволил итальянского специалиста Антонио Конте. Конте возглавлял «Тоттенхэм» с 2021 по 2023 год. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 49 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2023
-
02:17
-
02:09
-
02:00
-
01:00
-
00:53
-
00:52
-
00:32
-
00:23
-
00:21
-
00:02
- 28 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:29
-
23:01
-
22:58
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:32
-
21:25
-
21:14
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
20:15
-
20:05
-
19:50
-
19:44
-
19:30
-
19:21
Партнерский контент