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Нико Ковач отказался возглавить «Тоттенхэм»

Нико Ковач отказался возглавить «Тоттенхэм»
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Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач отказался возглавить клуб АПЛ, сообщает WAZ Online.

«Тоттенхэм», отправивший в отставку Антонио Конте, обратился к «Вольфсбургу» с просьбой провести переговоры с тренером немецкого клуба Нико Ковачем.

Но переговоры так и не начались, потому что Ковач отверг вариант присоединиться к лондонскому клубу в пользу того, чтобы остаться в своей нынешней команде.

В текущем сезоне «Вольфсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 38 очков в 25 матчах.

Напомним, недавно лондонский клуб уволил итальянского специалиста Антонио Конте. Конте возглавлял «Тоттенхэм» с 2021 по 2023 год. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 49 очков.

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