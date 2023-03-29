Тренер «Сочи» Кириченко рассказал о трансферной политике клуба

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал, какого уровня должны быть игроки, чтобы они устроили клуб.

«Это футболисты, которые нам подойдут. Не вижу смысла брать людей, условно говоря, для глубины состава. Мое мнение: футболист должен прийти и усилить. Такие варианты были, но, к сожалению, по разным причинам не сложилось.

Сейчас каждую линию можно усилить. Слышал со слов комментатора, что Спартак Гогниев в «Химках» просмотрел порядка 600 футболистов. Мы поменьше, но цифры сопоставимые. Кто‑то больше атаку изучал, кто‑то, как я, — полузащитников, Мацюра — защитников. Это если углубляться. Так мы все в штабе смотрим всех», – приводит слова Кириченко «Матч ТВ».

Напомним, в первом официальном матче при новом тренере сочинцы обыграли ЦСКА (2:0), однако дальше последовали два неубедительных матча — поражения от «Оренбурга» (0:4) и «Факела» (0:3).