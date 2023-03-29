В «Химках» отрицают расторжение контракта с Тихим

В «Химках» отрицают факт расторжения контракта с Дмитрием Тихим. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что футболист разорвал контракт с подмосковным клубом.

«Договор не расторгнут. Дмитрий Тихий останется в клубе как минимум до конца сезона», – приводит сообщение пресс-службы «Химок» издание «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия и ещё ряд футболистов от тренировок с командой без объяснения причины.

Напомним, в нынешнем сезоне Дмитрий Тихий принял участие в девяти матчах в чемпионате России.