В «Химках» отрицают расторжение контракта с Тихим
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В «Химках» отрицают факт расторжения контракта с Дмитрием Тихим. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что футболист разорвал контракт с подмосковным клубом.
«Договор не расторгнут. Дмитрий Тихий останется в клубе как минимум до конца сезона», – приводит сообщение пресс-службы «Химок» издание «РИА Новости Спорт».
Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия и ещё ряд футболистов от тренировок с командой без объяснения причины.
Напомним, в нынешнем сезоне Дмитрий Тихий принял участие в девяти матчах в чемпионате России.
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