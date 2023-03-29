Клотет ответил, готов ли побриться налысо в случае сохранения «Торпедо» в РПЛ

Новый главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет ответил, готов ли он побриться налысо в случае, если клубу удастся сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«Готов ли побриться налысо, если команда останется в РПЛ? Я не могу представить себя лысым. Но я не говорю нет. Я уже делал так раньше. Посмотрим. Сначала нужно решить задачу», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о назначении Клотета на пост наставника «Торпедо». Последним местом работы Жозепа была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ.

Напомним, «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48 очков).