Игорь Ледяхов вошёл в тренерский штаб «Алании»

«Алания» объявила о пополнении в тренерском штабе команды. Должность помощника главного тренера владикавказцев занял известный в прошлом футболист Игорь Ледяхов.

«Игорь Ледяхов пополнил тренерский штаб «Алании». Специалист будет работать в качестве помощника главного тренера красно-жёлтых. Добро пожаловать, Игорь Анатольевич!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, во времена игровой карьеры Игорь Ледяхов выступал за «Ротор», «Спартак», хихонский «Спортинг», «Эйбар», «Иокогаму» и ряд других клубов. По окончании карьеры футболиста Игорь Анатольевич работал начальником команды в «Ростове», спортивным директором в «Роторе», а также тренером в «Спартаке», «Шиннике», «Роторе», «Ахмате» и «Балтике».