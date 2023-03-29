Игроки сборной Кюрасао попросили у Месси 23 футболки

Как стало известно, перед товарищеским матчем со сборной Аргентины игроки Кюрасао обратились к Лионелю Месси с просьбой подарить после матча свою игровую форму всем 23 членам команды.

Давая интервью одному из местных изданий, один из игроков пошутил, что они готовы были даже подраться между собой за право стать обладателем вожделенной майки аргентинского форварда.

«У нас есть сообщение для Месси! У нас в команде больше 20 игроков, пожалуйста, подарите нам 23 футболки Лео. Если мы получим только одну футболку, мы будем драться друг с другом», — сказал защитник сборной Кюрасао Куко Мартина.

Тренер сборной Кюрасао Ремко Бисентини также не остался в стороне и на предматчевой пресс-конференции дал понять, что тоже не откажется от футболки нападающего «ПСЖ».

«Думаю, Месси отдаст мне свою футболку после игры. Все футболисты сборной Кюрасао счастливы сыграть против лучшей команды мира, в составе которой есть лучший футболист планеты», — сказал Бисентини.

Однако мечтам всех игроков и тренерского штаба Кюрасао так и не было суждено сбыться. По итогам матча капитан аргентинской сборной отдал единственную имеющуюся футболку голкиперу проигравшей команды Элою Руму.

«Месси сказал, что я совершил несколько отличных сейвов. Я никогда не сниму его футболку. Буду спать в ней», — передаёт слова голкипера BT Sport.

После игры Рум опубликовал фото футболки Месси с подписью «Мечты сбываются».

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Напомним, товарищеский матч Аргентины и Кюрасао завершился победой действующих чемпионов мира со счётом 7:0. На счету Лионеля Месси хет-трик и голевой пас.