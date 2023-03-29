Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий рассказал, почему Карпин предпочёл Помазуну Песьякова в матче со сборной Ирака

Слуцкий рассказал, почему Карпин предпочёл Помазуну Песьякова в матче со сборной Ирака
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил, почему место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Ираком (2:0) занял Сергей Песьяков, а не Илья Помазун.

«Как мне казалось, более основной на данный момент состав был выставлен в матче с Ираном. Там был Сафонов, являющийся железным первым номером сборной России. Затем игра с Ираком, где нужно сохранить стиль, предполагается, что будем часто играть в позиционных атаках, соответственно, Песьяков этот стиль знает.

Нужно выигрывать, потому что большое давление, домашняя игра, много болельщиков. Помазун никогда не играл за сборную, Песьяков хоть и провёл в первом матче три минуты, но Карпин его знает лучше, что означает гарантированное сохранение стиля. А так как Карпин идёт к результату через стиль, это была его ключевая позиция», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Чувствовал себя шикарно, обычный брак». Песьяков — о своих грубых ошибках в игре с Ираком
Материалы по теме
Валерий Карпин: к Песьякову претензий нет. Никто не застрахован от технического брака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023