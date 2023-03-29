Слуцкий рассказал, почему Карпин предпочёл Помазуну Песьякова в матче со сборной Ирака

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил, почему место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Ираком (2:0) занял Сергей Песьяков, а не Илья Помазун.
«Как мне казалось, более основной на данный момент состав был выставлен в матче с Ираном. Там был Сафонов, являющийся железным первым номером сборной России. Затем игра с Ираком, где нужно сохранить стиль, предполагается, что будем часто играть в позиционных атаках, соответственно, Песьяков этот стиль знает.
Нужно выигрывать, потому что большое давление, домашняя игра, много болельщиков. Помазун никогда не играл за сборную, Песьяков хоть и провёл в первом матче три минуты, но Карпин его знает лучше, что означает гарантированное сохранение стиля. А так как Карпин идёт к результату через стиль, это была его ключевая позиция», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 29 марта 2023
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