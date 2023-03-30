Стала известна зарплата Александра Головина в «Монако»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин является одним из самых высокооплачиваемых футболистов своей команды. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, россиянин зарабатывает в «Монако» € 300 тыс. в месяц. В своей команде Головин является вторым футболистом по размеру зарплаты, уступая только нападающему Виссему Бен-Йеддеру, который получает € 650 тыс. в месяц. Также россиянин занимает 30-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков всей французской Лиги 1.
26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Прошлой зимой полузащитник отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию» и продлил контракт с монегасками до 2026 года. На счету футболиста шесть забитых мячей и семь результативных передач в 37 матчах текущего сезона.
- 30 марта 2023
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