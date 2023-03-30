Экс-вратарь СССР – о сборной России: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан? Неинтересно

Экс-вратарь СССР, тренер «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров поделился мнением об уровне соперников сборной России по футболу.
«Честно? А чего смотреть-то? Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан? Ни в коем случае не обижаю эти страны, упаси бог. Но неинтересно. Хотя я понимаю, что сборная должна существовать и играть», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Напомним, российские национальные и клубные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В 2022 году сборная России сыграла три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). В 2023-м Россия встречалась с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:
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