Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь СССР – о сборной России: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан? Неинтересно

Экс-вратарь СССР – о сборной России: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан? Неинтересно
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вратарь СССР, тренер «Маккаби» из Тель-Авива Александр Уваров поделился мнением об уровне соперников сборной России по футболу.

«Честно? А чего смотреть-то? Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан? Ни в коем случае не обижаю эти страны, упаси бог. Но неинтересно. Хотя я понимаю, что сборная должна существовать и играть», — сказал Уваров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, российские национальные и клубные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. В 2022 году сборная России сыграла три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). В 2023-м Россия встречалась с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Полное интервью с Александром Уваровым читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Кинули со сборной, потому что не лизал одно место». Последний вратарь СССР на ЧМ
Эксклюзив
«Кинули со сборной, потому что не лизал одно место». Последний вратарь СССР на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023