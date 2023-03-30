Хаджи: пусть Салихова возглавит женский «Спартак». Зарема же считает, что разбирается

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о создании женской команды красно-белых.
«Создание женской команды в «Спартаке» — это давно назревший вопрос: у ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» они давно же есть. «Спартак» хуже, что ли? Если клуб хочет быть в тренде — надо создавать. Всё упирается в финансы: бесплатно же никто не будет играть в футбол. Если средства позволят, то ради бога. Интересно будет посмотреть, как женщины играют в спартаковских футболках. Но сначала, конечно, лидирующих позиций ждать не стоит: всё придёт постепенно.
И пусть Зарема Салихова возглавит женскую команду «Спартака». Она же считает, что разбирается в футболе: в трансферах, футболистах и тренерах. Говорит, что Абаскаль — её находка. Когда она говорила про сексизм в футболе, я сказал в одном интервью: «Есть женский футбол — возьмите там команду и попробуйте ей управлять». Зачем в мужском футболе давать советы? У нас уже были советчицы — в итоге довели и «Спартак», и «Локомотив», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 30 марта 2023
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