Экс-глава медиаслужбы «Рубина» объяснил появление жёсткого стёба в соцсетях у клубов РПЛ

Бывший глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский высказался на тему появления жёсткого стёба в социальных сетях клубов Российской Премьер-Лиги.

«Жёсткий стёб в соцсетях «Рубина»? Глянь, что другие клубы делают. 10 лет назад такое было невозможно представить. Мы ведь, по сути, развлекаем людей. Порой за счёт юмора можно выкрутиться из неловких ситуаций – посмеяться и над собой. Все пытаются поймать волну, уловить настроения, хотя сейчас это сложнее сделать. Надеюсь, в клубах будет больше доверия к креативным идеям.

Теперь во всех клубах достаточно молодые специалисты. Посмотри, насколько взрослые пресс-атташе были раньше. Трахтенберг – в «Спартаке», Аксёнов – в ЦСКА, Лопухов – в «Рубине»… Они бы не пропустили многое из того, что выходит сейчас, и это нормально – времена меняются», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.