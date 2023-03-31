Никита Симонян высказался о товарищеских матчах сборной России в марте
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Советский футболист и тренер Никита Симонян высказал мнение о товарищеских матчах национальной команды России на мартовском сборе. Напомним, подопечные Валерия Карпина провели две игры. Сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).
«Главное, что есть спарринг-партнёры, что сборная продолжает жить, играть. Что касается Ирана, то это не случайный соперник, а участник чемпионата мира. Поэтому результаты в принципе нормальные, а формирование команды — это уже компетенция тренера. Я считаю, что неэтично говорить, кому и на какой позиции играть.
Валерий Карпин — достаточно опытный тренер. Он сам прекрасно разберётся, какие сильные и слабые стороны есть», — приводит слова Никиты Симоняна ТАСС.
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