Личка: наша задача — показать в Самаре такой же интенсивный футбол, как со «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 2 апреля. Начало игры — в 14:00 мск.

«Наша задача — приехать в воскресенье в Самару и показать такой же интенсивный футбол, который был со «Спартаком» дома. Мы хотим играть в свой футбол, показать свои качества. Самара внизу, но я думаю, что эта команда не должна находиться там, где она сейчас. Для них это большая и важная игра за выживание в Премьер-Лиге. Нам нужно ожидать, что эта команда сразу пойдёт в атаку, будет агрессивно действовать впереди и оказывать давление. Думаю, они тоже хотят играть очень интенсивно, на высокой скорости. К этому надо быть готовыми. Я как тренер буду готовить команду к этому ментально и физически», — сказал Личка в интервью клубной пресс-службе.