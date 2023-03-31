Йоканович оценил период выступлений Смолова в испанской «Сельте»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказал мнение о российском нападающем Фёдоре Смолове.

«Я обсуждал со Смоловым его опыт игры в Испании. Он попал в тяжёлую ситуацию с ковидом, когда не мог никуда выйти. Сказались разные факторы. Для него это было непростое время. Сейчас играющему у нас Смолову 33 года, и это футболист очень профессиональный, очень качественный. За прошедшие полгода он провёл много матчей под моим руководством.

У меня сложилось впечатление, что у Смолова действительно могло бы получиться в «Сельте». Я не могу копнуть глубоко, но у Смолова тогда был тяжёлый период для любого игрока – ты уехал из своей страны, тебя держат взаперти, тренируешься – не тренируешься. В такой ситуации ему было непросто», — сказал Йоканович в интервью Marca.