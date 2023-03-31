«Больших сюрпризов не будет». Защитник «Оренбурга» Гойкович — о матче с «Крыльями»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 2 апреля. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.

«В этом году два матча сыграли на сборах, полтора месяца назад. Ещё матч первого круга был здесь. Достаточно знакомы с командой, поэтому думаю, что больших сюрпризов не будет. Думаю, Премьер-Лига достаточно ровная. Есть много команд примерно одинакового уровня, поэтому… Ещё и играем на выезде, так что будет очень тяжёлая игра. Мы не смотрим, какое место занимает Самара — это очень хорошая команда», — сказал Гойкович в интервью клубной пресс-службе.