«Больших сюрпризов не будет». Защитник «Оренбурга» Гойкович — о матче с «Крыльями»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился ожиданиями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 2 апреля. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч начнётся в 14:00 по московскому времени.
«В этом году два матча сыграли на сборах, полтора месяца назад. Ещё матч первого круга был здесь. Достаточно знакомы с командой, поэтому думаю, что больших сюрпризов не будет. Думаю, Премьер-Лига достаточно ровная. Есть много команд примерно одинакового уровня, поэтому… Ещё и играем на выезде, так что будет очень тяжёлая игра. Мы не смотрим, какое место занимает Самара — это очень хорошая команда», — сказал Гойкович в интервью клубной пресс-службе.
- 31 марта 2023
-
15:31
-
15:28
-
15:16
-
15:08
-
15:07
-
15:02
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:24
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:14
-
14:10
-
14:10
-
13:54
-
13:50
-
13:50
-
13:47
-
13:20
-
13:20
-
13:14
-
13:12
-
13:09
-
13:00
-
12:57
-
12:38
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:08