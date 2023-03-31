Кавазашвили: Тюкавин слишком долго остаётся перспективным мальчиком

Бывший вратарь «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин слишком долго остаётся перспективным мальчиком. В его возрасте при условии уже достаточного игрового опыта он уже должен блистать на поле, но что-то Константин продолжает стоять на одном месте, это настораживает», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

20-летний Тюкавин отличился девять раз в 28 встречах. На его счету также три результативные передачи. Контракт форварда с «Динамо» истекает летом 2024 года.

Его одноклубник и конкурент 33-летний Фёдор Смолов в 23 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между Смоловым и клубом рассчитано до лета 2024 года.

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