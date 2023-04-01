Торбинский: мог перейти в «Лион» и «Валенсию», но в России всё хорошо было

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский рассказал, почему не попробовал свои силы в европейских клубах.

«Я знаю, шли разговоры, там «Лион» был. Потом, когда из «Спартака» уходил в «Локомотив», была «Валенсия». Почему не получилось? Потому что в России всё хорошо было. Просто мне зарплату прибавили, и всё. Мне просто в России сделали так, что можно было не разговаривать с европейскими клубами.

Что я помню о победе над Нидерландами в 2008 году? Я думаю, что у всей команды было такое ощущение, что мы реально лучше. То есть это не случайность. Мы ушли в дополнительное время и там их додавили. Мы вообще могли ещё больше забивать. Я думаю, сильным движком было то, что в 2008-м у многих был реальный шанс уехать [в Европу]. Ещё был кураж после всех эти выигрышей Кубков УЕФА. Эти успехи подстёгивали», — сказал Торбинский в видео на YouTube-канале «МЯЧ Production».