L'Équipe: Азар — самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги. Левандовски и Бускетс — в тройке

Полузащитник «Реала» Эден Азар – самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании.

L'Équipe опубликовал рейтинг игроков Ла Лиги с самыми высокими зарплатами. Бельгийский футболист получает больше всех – € 2,25 млн в месяц до уплаты налогов. Также в тройку попали игроки «Барселоны» Роберт Левандовски и Серхио Бускетс.

Самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги (зарплата в месяц, до уплаты налогов):

1. Эден Азар («Реал») – € 2,25 млн;

2. Роберт Левандовски («Барселона») – € 2,17 млн;

3. Серхио Бускетс («Барселона») – € 1,91 млн;

4. Давид Алаба («Реал») – € 1,88 млн;

5–7. Винисиус Жуниор («Реал») – € 1,67 млн;

5–7. Жорди Альба («Барселона») – € 1,67 млн;

5–7. Ян Облак («Атлетико») – € 1,67 млн.

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