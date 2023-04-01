L'Équipe: Азар — самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги. Левандовски и Бускетс — в тройке

Полузащитник «Реала» Эден Азар – самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Испании.
L'Équipe опубликовал рейтинг игроков Ла Лиги с самыми высокими зарплатами. Бельгийский футболист получает больше всех – € 2,25 млн в месяц до уплаты налогов. Также в тройку попали игроки «Барселоны» Роберт Левандовски и Серхио Бускетс.
Самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги (зарплата в месяц, до уплаты налогов):
1. Эден Азар («Реал») – € 2,25 млн;
2. Роберт Левандовски («Барселона») – € 2,17 млн;
3. Серхио Бускетс («Барселона») – € 1,91 млн;
4. Давид Алаба («Реал») – € 1,88 млн;
5–7. Винисиус Жуниор («Реал») – € 1,67 млн;
5–7. Жорди Альба («Барселона») – € 1,67 млн;
5–7. Ян Облак («Атлетико») – € 1,67 млн.
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