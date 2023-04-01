Вертонген объявил, что завершит карьеру в «Андерлехте»

Защитник «Андерлехта» Ян Вертонген объявил, что закончит карьеру в нынешнем клубе. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года.
«Могу сказать, что «Андерлехт» станет моим последним клубом. У меня ещё есть контракт до 2024 года, но я пока не думал о его продлении. Посмотрим, как буду себя чувствовать в следующем сезоне», — приводит слова Вертонгена Nieuwsblad.
В этом сезоне защитник сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 2 гола.
Вертонген известен по выступлениям за «Тоттенхэм». Бельгиец перешёл в стан «шпор» летом 2012 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера футболиста составила € 12,5 млн. В составе английского клуба 33-летний бельгийский игрок принял участие в 315 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 27 забитых мячей и 12 результативных передач. После лондонского клуба Вертонген выступал в «Бенфике», из которой и перебрался в «Андерлехт».
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