Веденеев: не «Урал» стал сильнее, а соперники — слабее. «Зенит» должен уверенно победить

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Уралом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 1 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Нет ничего удивительного в небольших спадах «Зенита» в последних матчах. Команда не может долго держать хорошую форму. Мне кажется, что в Турции они немного погрелись, ожили и сейчас должны сыграть хороший матч.

А в хорошей серии «Урала» тоже нет ничего сверхъестественного. Новых игроков не появилось — можно только предполагать, что там произошло. На мой взгляд, одна из причин того, что некоторые команды стали подниматься, — массовый отъезд легионеров, соперники ослабли за счёт этого. Не думаю, что это «Урал» стал сильнее — соперники стали слабее. Поэтому у «Зенита» в игре с екатеринбуржцами не должно быть проблем. Конечно, посопротивляются, но «Зенит» должен уверенно победить», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.