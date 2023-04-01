Коло Муани хочет перейти в «Баварию», а не в «МЮ» или «ПСЖ». «Айнтрахт» требует € 100 млн

Французский нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани хочет продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Sport1.
По информации источника, «Бавария» — клуб мечты для француза. Коло Муани хочет присоединиться к мюнхенцам сильнее, чем перейти в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ». Такое желание футболиста обусловлено тем, что ему нравится играть в Бундеслиге, и тем, что он впечатлён уровнем амбиций и состава «Баварии».
Также в пользу возможного перехода Коло Муани в «Баварию» говорит большое количество французских и франкоговорящих футболистов в составе мюнхенцев.
Обстоятельством, которое делает переход Коло Муани в «Баварию» менее вероятным, является размер требуемой «Айнтрахтом» компенсации за своего игрока. Клуб из Франкфурта-на-Майне хочет получить за футболиста сборной Франции € 100 млн.
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