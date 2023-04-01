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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 4:1, результат матча 29-го тура АПЛ 1 апреля 2023 года

«Манчестер Сити» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Ливерпулем»
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Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Через 10 минут форвард хозяев Хулиан Альварес забил ответный мяч. На 46-й минуте полузащитник Кевин Де Брёйне вывел «Манчестер Сити» вперёд. На 53-й минуте преимущество хозяев упрочил Илкай Гюндоган. На 74-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш довёл счёт до крупного — 4:1.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 28 матчей. «Ливерпуль» находится на шестой строчке, заработав 42 очка после 27 игр. Лидирует «Арсенал» (69).

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 17'   1:1 Альварес – 27'   2:1 Де Брёйне – 46'   3:1 Гюндоган – 53'   4:1 Грилиш – 74'
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