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И. Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком»

И. Федотов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком»
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Бывший судья Игорь Федотов считает, что главный арбитр встречи 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом» Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота грозненской команды.

«Судья должен был назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком». Был удар по воротам, после которого Семёнов грубо и безрассудно влетел в Чернова. Это явная и очевидная ошибка, VAR должен был вмешаться и позвать судью, по всем повторам – стоило назначить 11-метровый и показать жёлтую карточку Семёнову», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Ахмат». За 20 матчей красно-белые набрали в РПЛ 40 очков и идут в турнирной таблице на третьем месте. У «Ахмата» 32 очка и шестая строчка.

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