Галактионов: уверен, что результативность Дзюбы будет расти от игры к игре

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы. Он выразил уверенность, что результативность форварда будет расти.

«Артём для нашего чемпионата является топовым игроком. Его класс, его мастерство не подвергается сомнению. Он супермотивирован, мы неоднократно об этом говорили. Наша задача — улучшать его взаимодействие с партнёрами по команде. Я уверен, что его результативность будет расти от игры к игре. И мы нацелены на это, и Артём. Здесь наши интересы совпадают. И команда, и он приносят друг другу пользу. Это и есть единый механизм, это и есть единый коллектив», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В матче 21-го тура чемпионата России с «Пари НН» (4:0) Дзюба отметился дублем.