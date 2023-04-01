Источник: Горлова уволят из «Пари НН». Евсеев и Талалаев — главные кандидаты на замену

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов покинет свой пост. Об этом сообщает Metaratings. 35-летний специалист, возглавивший команду в зимнее трансферное окно, будет уволен за неудовлетворительные результаты.

По сведениям источника, главными претендентами на вакантный пост станут действующий тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев и экс-тренер «Ахмата» и «Торпедо» Андрей Талалаев.

Артём Горлов начал сезон в качестве главного тренера красноярского «Енисея». В зимнее трансферное окно нижегородский клуб позвал специалиста на место, которое освободилось после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив». В шести матчах при Горлове «Пари НН» одержал одну победу и пять раз проиграл. Сейчас нижегородцы с 19 очками идут на 13-й строчке Российской Премьер-Лиги.