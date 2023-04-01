«Зенит» — «Урал»: Сергеев оформил дубль
Поделиться
В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.
На последних минутах матча «Зенит» выигрывает со счётом 2:0. На 76-й минуте Иван Сергеев открыл счёт в матче, отметившись ударом головой после подачи Клаудиньо с правого фланга. Спустя всего 10 минут, на 86-й минуте нападающий санкт-петербургской команды оформил дубль, откликнувшись на передачу Дугласа Сантоса.
В оставшееся время команды голов не забили. Игра завершилась уверенной победой «Зенита» (2:0).
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
22:05
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:28
-
21:23
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:17
-
21:11
-
21:01
-
20:59
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:47
-
20:39
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:06
-
20:02
-
20:01
-
19:57
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:51
-
19:50
Партнерский контент