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«Зенит» — «Урал»: Сергеев оформил дубль

«Зенит» — «Урал»: Сергеев оформил дубль
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

На последних минутах матча «Зенит» выигрывает со счётом 2:0. На 76-й минуте Иван Сергеев открыл счёт в матче, отметившись ударом головой после подачи Клаудиньо с правого фланга. Спустя всего 10 минут, на 86-й минуте нападающий санкт-петербургской команды оформил дубль, откликнувшись на передачу Дугласа Сантоса.

В оставшееся время команды голов не забили. Игра завершилась уверенной победой «Зенита» (2:0).

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Сергеев – 76'   2:0 Сергеев – 86'
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