«Зенит» — «Урал»: Сергеев оформил дубль

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

На последних минутах матча «Зенит» выигрывает со счётом 2:0. На 76-й минуте Иван Сергеев открыл счёт в матче, отметившись ударом головой после подачи Клаудиньо с правого фланга. Спустя всего 10 минут, на 86-й минуте нападающий санкт-петербургской команды оформил дубль, откликнувшись на передачу Дугласа Сантоса.

В оставшееся время команды голов не забили. Игра завершилась уверенной победой «Зенита» (2:0).

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.