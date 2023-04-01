Семак ответил на вопрос о предстоящем матче с «Локомотивом» и игре против Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», за который играет нападающий Артём Дзюба.

«Опасаемся ли мы встречи с Дзюбой? Конечно, нет. Мы только рады. Чем больше будет хороших игроков, на которых приходят болельщики, тем лучше. Сегодня он забил два прекрасных мяча. Мы только рады, когда игроки, которые помогли нам, помогают другим командам, уходят в другие чемпионаты. Мы за всеми следим и радуемся, когда у них всё получается.

Что касается соперничества — это футбол. Тем интереснее увидеть будет. И Артём заряжен, и «Локомотив» прекрасный ход набрал, и нам победа нужна. Такие матчи болельщики любят. И мы покажем, что мы можем на футбольном поле, и «Локомотив». Будем готовиться к матчу так же, как готовимся к любому другому», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 9 апреля. Дзюба ранее выступал за сине-бело-голубых, четырежды став в составе клуба чемпионом России.