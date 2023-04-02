Клопп: первый тайм был в порядке, во втором мы играли слишком глубоко

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (4:1).

«Все видели, что первый тайм был в порядке, не только результат. «Сити» больше владели мячом, но так всегда происходит, когда мы играем здесь, и мы забили прекрасный гол, нам удалось отличиться в действительно хорошей контратаке.

Потом, я бы сказал, ситуация стала довольно неудачной, уже когда счёт сравнялся. После перерыва мы вышли играть слишком глубоко. Если вы так пассивно играете, они непременно используют это — так счёт и стал 2:1. Потом супербыстрые 3:1, после того как у нас было три или четыре голевых момента.

Четыре предыдущих матча прошли нормально. Два наших центральных полузащитника, Хендерсон и Фабиньо, много работали, Коди (Гакпо) и Алисон тоже, и это очень сложно. Если вы хотите чего-то добиться здесь, у вас должно быть 14 или 15 игроков в своих лучших кондициях.

У нас была ситуация, когда мы могли сделать счёт 3:2, когда Робертсон опасно прорывался, но в остальном «Сити» мог делать всё, что хотел, потому что мы давали им слишком много пространства. Поэтому нам повезло, что потом они забили только один гол», — приводит слова Клоппа Sky Sports.