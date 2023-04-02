Жезус: так было приятно снова выйти в стартовом составе и почувствовать атмосферу трибун

Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус поделился впечатлениями после матча против «Лидса» (4:1). Жезус впервые вышел в стартовом составе с момента возвращения после травмы и оформил дубль.
«Так было приятно снова выйти в стартовом составе и почувствовать атмосферу трибун. Болельщики собираются вместе и то, как они меня поддерживают — очень ценно для меня. Я просто хочу сказать спасибо им за поддержку до самого конца. Это нелегко видеть нападающего, который не забивает голов, но фанаты всегда меня поддерживали.
Я люблю вызовы. С такой травмой, которая потребовала операции, это нелегко, но бог послал мне это испытание, это всё для того, чтобы я его вынес и вернулся ещё более сильным», — приводит слова Габриэла после матча официальный сайт лондонского «Арсенала».
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