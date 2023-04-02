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Жезус: так было приятно снова выйти в стартовом составе и почувствовать атмосферу трибун

Жезус: так было приятно снова выйти в стартовом составе и почувствовать атмосферу трибун
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Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус поделился впечатлениями после матча против «Лидса» (4:1). Жезус впервые вышел в стартовом составе с момента возвращения после травмы и оформил дубль.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
01 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Жезус – 35'   2:0 Уайт – 47'   3:0 Жезус – 55'   3:1 Кристенсен – 76'   4:1 Джака – 84'

«Так было приятно снова выйти в стартовом составе и почувствовать атмосферу трибун. Болельщики собираются вместе и то, как они меня поддерживают — очень ценно для меня. Я просто хочу сказать спасибо им за поддержку до самого конца. Это нелегко видеть нападающего, который не забивает голов, но фанаты всегда меня поддерживали.

Я люблю вызовы. С такой травмой, которая потребовала операции, это нелегко, но бог послал мне это испытание, это всё для того, чтобы я его вынес и вернулся ещё более сильным», — приводит слова Габриэла после матча официальный сайт лондонского «Арсенала».

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