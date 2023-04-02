Артета о дубле Жезуса: я так рад за него, все болельщики хлопали ему

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета порадовался удачной игре бразильского нападающего Габриэла Жезуса в матче против «Лидса» (4:1). Жезус впервые вышел в стартовом составе «канониров» с момента возвращения после травмы и отметился дублем.

«Я так рад за него. Все болельщики хлопали ему, ведь он так усердно работал последние четыре или пять месяцев, конечно же с большой поддержкой со стороны команды и персонала клуба. Сегодня он заслужил выйти в стартовом составе и он отлично воспользовался этой возможностью, забив два очень важных гола», — приводит слова Артеты с послематчевой пресс-конференции официальный сайт «Арсенала».

Перед ЧМ-2022 в Катаре Жезус получил травму колена и четыре месяца. В нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги Жезус принял участие в 17 матчах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.