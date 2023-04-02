Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета о дубле Жезуса: я так рад за него, все болельщики хлопали ему

Артета о дубле Жезуса: я так рад за него, все болельщики хлопали ему
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета порадовался удачной игре бразильского нападающего Габриэла Жезуса в матче против «Лидса» (4:1). Жезус впервые вышел в стартовом составе «канониров» с момента возвращения после травмы и отметился дублем.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 17'   1:1 Альварес – 27'   2:1 Де Брёйне – 46'   3:1 Гюндоган – 53'   4:1 Грилиш – 74'

«Я так рад за него. Все болельщики хлопали ему, ведь он так усердно работал последние четыре или пять месяцев, конечно же с большой поддержкой со стороны команды и персонала клуба. Сегодня он заслужил выйти в стартовом составе и он отлично воспользовался этой возможностью, забив два очень важных гола», — приводит слова Артеты с послематчевой пресс-конференции официальный сайт «Арсенала».

Перед ЧМ-2022 в Катаре Жезус получил травму колена и четыре месяца. В нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги Жезус принял участие в 17 матчах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче АПЛ, Жезус отметился дублем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023