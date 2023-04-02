Салиба: перед летом я не думал, что мы будем первым в лиге

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба поделился своими мыслями насчёт чемпионской гонки, а также рассказал каково это играть под руководством главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты.

«Перед летом я не думал, что мы будем первые в лиге, но когда ты играешь за «Арсенал», ты должен думать о вершине, потому что это хороший клуб, и мы рады вернуться на лидерские позиции, но ничего ещё не окончено. Это будет отлично, если мы закончим сезон на вершине.

Очень хорошо иметь такого тренера, который достаёт из каждого игрока всё самое лучшее, потому что Микель передаёт нам свою заряженность и уверенность. Именно поэтому мы хороши, потому что у нас отличный тренер, он верит в нас, а мы верим в него», — приводит слова Салибы из интервью каналу «Stadium Astro» «Arsenal Buzz».