Игорь Дивеев вспомнил, как провалился против Артёма Дзюбы в дебютном матче за «Уфу»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил свой дебют за «Уфу» во взрослом футболе. Он случился в матче с «Зенитом» (0:2) в августе 2018 года.
«Это мой дебют, самый плохой. Самое прикольное было, что, когда мне наигрывали, был календарь что-то типа «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Помню, перед «Локо» на предыгровой наигрываюсь, хлоп, на банке. Тут «Краснодар», тренируюсь, хоп, игра, не в старте. Думаю, ладно, будем опять работать. Тут «Зенит»: на предыгровой я не в составе, заезжаем в отель и думаю: «Слава богу, сейчас футбол посмотрим». И тут на следующий день иду на завтрак, а там стоит Томаров. Он спрашивает: «Готов?» Я отвечаю: «Да, а к чему?» Он сказал, что я буду в стартовом составе, говорит, не трясись, всё нормально будет.
Ага, хорошо, конечно. Прихожу в номер и начинаю смотреть состав «Зенита». Думаю, ладно, не буду смотреть. Установка, едем на игру. Переодеваемся, выхожу на разминку. Я тогда общался хорошо с Йокичем и Пауревичем: Боян мне передачу, я Ивану, а она на три метра вперёд в аут. Йокич подходит и на хорватском: «Не трясись». Смотрю на ту сторону поля, а там Дзюба, Дриусси, рассматриваю. Команда уже делает приставные, а я всё стою, рассматриваю. Я эти голы до сих пор помню. Томаров после матча сказал, что ничего страшного, но в подсознании понимал, что свой дебют, грубо говоря, просрал», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
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