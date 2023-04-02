Дзюба: моя цель — догнать и перегнать Кержакова в статусе лучшего бомбардира всея Руси
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил о намерении опередить бывшего российского футболиста Александра Кержакова по количеству голов за карьеру.
«Хочу ли догнать Кержакова по количеству голов? Да, догнать и перегнать. Не знаю насчёт именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить», — сказал Дзюба «Матч ТВ».
Кержаков забил 233 гола в официальных матчах на профессиональном уровне. У Дзюбы 223 гола. Артём перешёл в «Локомотив» во время зимней паузы в Российской Премьер-Лиге. Контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона. Нападающий забил шесть голов в первых шести матчах за железнодорожников.
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