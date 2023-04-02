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Спартак Гогниев: если бог поможет «Химкам», то всё удастся. На всё воля божья

Спартак Гогниев: если бог поможет «Химкам», то всё удастся. На всё воля божья
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев признался, что приходил в подмосковную команду для того, чтобы строить качественный футбол. Сегодня, 2 апреля, его команда проиграла «Краснодару» со счётом 0:6 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я пришёл в «Химки», чтобы строить качественный футбол. Я не сомневаюсь, что я этого добьюсь. Я был уверен, что мне хватит полгода. Правда, прошло больше, но пока всё никак. Но мы не хотим представлять, что мы вылетим в Первую лигу. Мы хотим добиться того, чтобы остаться. На всё воля божья. Если «Химкам» бог поможет, то, значит, всё удастся», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте с 13 очками.

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