Видеообзор победы ЦСКА в матче РПЛ с «Факелом»

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Команды играли на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.
На 21-й минуте после видеопросмотра VAR главным судьёй встречи Павлом Кукуяном в ворота хозяев был назначен пенальти. Нападающий армейцев Фёдор Чалов реализовал удар с 11-метровой отметки и открыл счёт в матче.
На 78-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество ЦСКА. Армейцы выиграли борьбу на правом фланге, далее Адольфо Гаич выполнил подачу в район вратарской, Заболотный не сумел пробить головой, но получилась скидка на Облякова — и Иван пробил в противоход вратарю.
- 2 апреля 2023
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