Личка — о матче с «Крыльями»: могло быть 2:2 или 3:3 — это было бы лучше для болельщиков

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Забрали очко. Результатом доволен, потому что мы ожидали, что для соперника это очень важный матч. Для меня это хорошая команда, у которой сейчас не получается выиграть две-три игры подряд. Мы не хотели, чтобы они начали эту победную серию с нами. Я говорил ребятам, что игра будет агрессивная, будем пробовать, возможно, выходить на высокий прессинг, под давление.

Соперник забил первый гол, но команда играла в свою игру. Получилось сравнять счёт. Во втором тайме первые 15 минут мы были лучше: более спокойны с мячом, играли в короткий пас. Соперник не был уверен в себе, но после этих 15 минут мы вернули Самару в игру, потому что стали быстро терять мячи. Не было терпения с мячом: две-три передачи и стали бить вперёд. Это было нашей большой проблемой. Пошли быстрые контратаки. Понятно, что у Самары хорошие игроки. И стандарты — у них игроки повыше ростом. В концовке нам немного повезло и Сысуев два раза спасал команду. Но у нас тоже были два хороших момента, когда мы могли забить: Маттео Стаматов и, например, Дима Воробьёв. Поэтому я думаю, что счёт 1:1 по игре. Только могло быть побольше — 2:2 или 3:3 — это было бы лучше для болельщиков», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.