Marca: «Реал» недоволен работой VAR и уверен в сговоре видеоарбитров с «Барселоной»

В «Реале» недовольны работой системы VAR в Испании.

Как сообщает Marca, в клубе считают, что судейские ошибки неслучайны. По мнению «Реала», есть явные признаки того, что видеоарбитры намеренно вредят клубу ради выгоды «Барселоны». «Реал» уверен, что судейство в последнем «класико» подтверждает их точку зрения.

Руководство клуба намерены заставить Федерацию футбола Испании радикально изменить работу системы VAR – они верят, что пока на работу VAR оказывает влияние человеческий фактор, система будет вредить клубу.

До тех пор, пока не произойдут изменения, «сливочные» намерены продолжать давление на судей и высказываться о видеоарбитраже на своем клубном телевидении, а также в любой форме, какую сочтут нужной.

Отмечается, что футбольная федерация не планирует менять ответственных за судейство, и единственное изменение, которое планируется внедрить в ближайшее время, – полуавтоматическое определение офсайда.

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