Магкеев — о Дзюбе: Артём разряжает обстановку в раздевалке, помогает раскрепоститься

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о важной роли нападающего Артёма Дзюбы в раздевалке. Форвард раскрепощает футболистов перед матчами, разряжает обстановку.
«Что Артём Дзюба делает в раздевалке? (смеётся) Как он её меняет? Вы все прекрасно знаете Артёма: он очень много разговаривает и шутит, может немного снять стресс (смеётся). Пример? Игра с «Краснодаром», захожу в раздевалку: все парни настроены. Дзюба просто начинает шутить, разряжать обстановку, чтобы парни раскрепостились. Тем самым он помогает молодым чувствовать себя лучше на поле. Естественно, самое важное Дзюба делает на футбольном поле», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским».
34-летний Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.
- 3 апреля 2023
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