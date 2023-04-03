«Мы не уважаем клуб». Полузащитник «ПСЖ» Перейра — о поражении от «Лиона»

Португальский полузащитник французского «ПСЖ» Данилу Перейра высказался о поражении от «Лиона» в матче 29-го тура Лиги 1 (0:1), заявив, что парижане не проявили должного уважения к своему клубу и не отдали себя полностью.

«Мы не уважаем клуб. Мы не отдаём себя полностью. Если мы не будем отдавать всех себя в домашних матчах, выиграть чемпионат будет сложно. Мы переживаем сложный этап, нам нужно проснуться, потому что наши соперники отстают от нас всего на шесть очков. Нам нужно многое изменить, но не моё дело говорить об этом», — приводит слова Перейры журналист Адриен Гренье в своём «твиттере» со ссылкой на Prime Video Sport France.

После 29 сыгранных матчей у «ПСЖ» 66 набранных очков и первое место в таблице Лиги 1.

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