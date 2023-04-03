Глава УЕФА дал комментарий об обвинениях «Барселоны» в подкупе судей

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об обвинениях в адрес «Барселоны» в подкупе судей и влиянии на результаты.

«Я не могу давать прямой комментарий по этому поводу по двум причинам. Во-первых, потому что этим у нас занимается независимый дисциплинарный комитет. Во-вторых, потому что я не углублялся в изучении данного вопроса.

Однако могу сказать одно. Для себя я понял, что ситуация очень серьёзная. Настолько серьёзная, что, на мой взгляд, она одна из самых серьёзных в футболе из тех, что я когда-либо видел.

На уровне Ла Лиги дело, конечно, просрочено и не может иметь никаких последствий, но разбирательство продолжается на уровне гражданской прокуратуры Испании. Для УЕФА же нет ничего ограниченного по времени.

Будет ли наказана «Барселона» и будет ли это дело иметь какие-либо последствия для клуба? Я не могу и не хочу на это отвечать», — приводит слова Чеферина Ekipa.

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