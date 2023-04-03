«Барселона» привлекает крупных спонсоров для финансирования возвращения Лионеля Месси

«Барселона» всерьёз настроена на возвращение в команду нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, чей контракт с парижским клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».
По сведениям источника, испанский клуб работает над сделками с крупными спонсорами, которые помогут осуществить возвращение Месси с финансовой точки зрения. Иначе «Барселона», испытывающая финансовые проблемы, практически не сможет обеспечить себе подобный переход. Также Ромеро сообщает, что и Месси, и «Барселона» с оптимизмом смотрят на осуществление этой сделки.
Ранее Ромеро под постом с видео, где фанаты «ПСЖ» освистывают фамилию Месси, написал следующее: «Держись, Лео! Тебе осталось недолго это терпеть».
Толпы людей встречают Лионеля Месси перед семейным ужином. Видеоролик:
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