Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» привлекает крупных спонсоров для финансирования возвращения Лионеля Месси

«Барселона» привлекает крупных спонсоров для финансирования возвращения Лионеля Месси
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» всерьёз настроена на возвращение в команду нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, чей контракт с парижским клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский клуб работает над сделками с крупными спонсорами, которые помогут осуществить возвращение Месси с финансовой точки зрения. Иначе «Барселона», испытывающая финансовые проблемы, практически не сможет обеспечить себе подобный переход. Также Ромеро сообщает, что и Месси, и «Барселона» с оптимизмом смотрят на осуществление этой сделки.

Ранее Ромеро под постом с видео, где фанаты «ПСЖ» освистывают фамилию Месси, написал следующее: «Держись, Лео! Тебе осталось недолго это терпеть».

Толпы людей встречают Лионеля Месси перед семейным ужином. Видеоролик:

Материалы по теме
Месси и Мбаппе даже не было видно! «ПСЖ» опять проиграл — теперь «Лиону»
Месси и Мбаппе даже не было видно! «ПСЖ» опять проиграл — теперь «Лиону»
Материалы по теме
Болельщики «ПСЖ» освистали Лионеля Месси перед матчем с «Лионом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023