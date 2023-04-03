Евгений Алдонин: ЦСКА может обогнать «Спартак» в борьбе за второе место РПЛ

Двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин считает, что армейцы могут обогнать столичный «Спартак» в борьбе за второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА может обогнать «Спартак» в борьбе за второе место, если он продолжит терять очки. Но не могу сказать с уверенностью, что произойдёт именно так. Сейчас ЦСКА набирает очки – это здорово. Команда показывает хорошую динамику: выиграли три матча подряд в чемпионате с сухим счётом. Желаю ЦСКА набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах, а дальше будет видно, кто и какое место займёт в РПЛ», – сказал Евгений Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.