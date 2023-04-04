Президент УЕФА Чеферин раскритиковал клубы, выступавшие в поддержку создания Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин упрекнул создателей Суперлиги Европы в непорядочности.
«Этот проект до сих пор в разработке только ради публикаций в газетах и эго отдельных заинтересованных лиц. Они пытаются что-то делать для того, чтобы укрепить свои позиции в случае переговоров с УЕФА, но они не поняли, что обсуждать тут нечего.
Я согласился встретиться с сотрудниками их агентства и предложил позвать представителей клубов и фанатских сообществ. Карл-Хайнц Румменигге точно это описал: «Для вас это будет Ватерлоо».
История с «Ювентусом» закончилась так, как и должна была, неправильно было всё. Я хочу отметить, что с уважением отношусь к клубу, как в целом и ко всем, кто занимается Суперлигой. Это великие клубы, которые представляют собой намного большее, чем инициативы их лидеров. Если руководство клуба принимает плохие решения, это не значит, что я буду против клуба в целом, тем более не против его игроков и фанатов.
Но интересное дело: из трёх клубов, мнящих себя спасителями футбола, на один завели уголовное дело из-за махинаций с бюджетом, на другой – из-за переводов денег одному из руководителей судейского комитета. Посмотрим, не будет ли чего-нибудь и про третий клуб.
Интересно посмотреть, как же они будут спасать футбол», – приводит слова Чеферина La Gazzetta dello Sport.
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