Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва может возглавить «Челси»

«Челси» находится в поисках нового тренера после увольнения английского специалиста Грэма Поттера.
Как сообщает Mirror, возглавить клуб может португалец Марку Силва, он считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост. Силва возглавляет «Фулхэм» с 2021 года, он вывел команду в АПЛ.
Также сообщалось об интересе «Челси» к Маурисио Почеттино, Юлиану Нагельсманну и Роберту Де Дзерби.
Марку Силва ранее тренировал португальские «Эшторил» и «Спортинг», а также греческий «Олимпиакос» и английские «Халл Сити», «Уотфорд» и «Эвертон». В его послужном списке завоевание Кубка Португалии со «Спортингом» в 2015 году, золотые медали чемпионата Греции с «Олимпиакосом» в сезоне-2014/2015 и победа в португальской Сегунде с «Эшторилом».
Напомним, «Челси» объявил об отставке Грэма Поттера в воскресенье, 2 апреля. 47‑летний Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
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