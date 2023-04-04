Клаудио Маркизио рассказал о разнице между Антонио Конте и Массимилиано Аллегри

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о разнице между экс-наставником туринского клуба Антонио Конте и нынешним тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Конте пришёл, чтобы заработать наше уважение, и поэтому зажёг внутренний огонь команды. Он многим помог в плане тактики. Его великая сила в том, что он может проникнуть в голову футболиста. Если кто-то испытывает трудности, то он поможет их решить. Какие у него минусы? Иногда он не понимает, что заходит слишком далеко в попытках достать из игроков энергию, оказывая излишнее давление, но у него хорошая карьера.

Аллегри в сравнении с Конте имеет совершенно противоположное представление о футболе. Он пришёл в сложный момент, и его задачей было заложение основ, делать нас более ответственными. Он дал нам возможность свободно творить в центре поля, что дало нам шансы выиграть требл в том году», — приводит слова Маркизио Tuttosport.

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