Клаудио Маркизио рассказал о разнице между Антонио Конте и Массимилиано Аллегри

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о разнице между экс-наставником туринского клуба Антонио Конте и нынешним тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.
«Конте пришёл, чтобы заработать наше уважение, и поэтому зажёг внутренний огонь команды. Он многим помог в плане тактики. Его великая сила в том, что он может проникнуть в голову футболиста. Если кто-то испытывает трудности, то он поможет их решить. Какие у него минусы? Иногда он не понимает, что заходит слишком далеко в попытках достать из игроков энергию, оказывая излишнее давление, но у него хорошая карьера.
Аллегри в сравнении с Конте имеет совершенно противоположное представление о футболе. Он пришёл в сложный момент, и его задачей было заложение основ, делать нас более ответственными. Он дал нам возможность свободно творить в центре поля, что дало нам шансы выиграть требл в том году», — приводит слова Маркизио Tuttosport.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 4 апреля 2023
-
14:20
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:50
-
13:42
-
13:23
-
13:18
-
13:17
-
13:07
-
13:06
-
13:05
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:11
-
12:09
-
12:06
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:11
-
11:04
-
11:00