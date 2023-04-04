«Это не очень справедливо». Маркизио — о лишении «Ювентуса» 15 очков

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о лишении клуба 15 очков в турнирной таблице итальянской Серии A в текущем сезоне.
«Как болельщик я подожду и посмотрю, что произойдёт дальше. Могу сказать, что наказывать в это время не очень справедливо, когда впереди ещё много матчей. Нужно было подождать год, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я надеюсь, ФИФА и УЕФА найдут решения, благодаря которым футбол будет очищен», — приводит слова Маркизио Tuttosport.
«Ювентус» был наказан за финансовые махинации в эпоху эпидемии коронавируса. С туринского клуба сняли 15 очков в турнирной таблице Серии A текущего сезона. «Бьянконери» занимают седьмое место с 44 набранными очками после 28 матчей.
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