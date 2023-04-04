«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
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Сегодня, 4 апреля, в первом полуфинальном матче Кубка Италии встречались «Ювентус» и «Интер». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
На 83-й минуте матча колумбийский защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо вывел свою команду вперёд, но в компенсированное время (90+5) бельгийский нападающий гостей Ромелу Лукаку сравнял счёт, реализовав пенальти.
Кубок Италии. 1/2 финала. 1-й матч
04 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Куадрадо – 83' 1:1 Лукаку – 90+5'
Удаления: Куадрадо – 90+8' / Лукаку – 90+5', Ханданович – 90+8'
Ответная игра пройдёт 26 апреля в Милане.
В предыдущем раунде «Ювентус» одержал минимальную домашнюю победу над «Лацио» со счётом 1:0. «Интер» на стадии четвертьфинала на своём поле также минимально обыграл «Аталанту» (1:0).
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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