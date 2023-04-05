«Эльче» подал апелляцию по итогам матча с «Барселоной» из-за участия Гави

«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия полузащитника Гави, сообщает Mundo Deportivo.

Клуб подал апелляцию по итогам матча из-за участия игрока «Барселоны» Гави, поскольку, согласно регламенту Федерации футбола Испании (RFEF), игроку до конца сезона запрещено играть из-за уже отменённой регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодёжную команду.

Ранее в Ла Лиге сообщили, что «Барселона» ничего не нарушила, а Гави теперь считается игроком молодежной команды – как это было до подписания нового контракта и ситуации с его оспариванием.

Сообщается, что итоговое решение должен принять Комитет по проведению соревнований RFEF.

В 27-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Эльче» со счетом 4:0. Гави вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: